«التحالف الوطني» يكرم عددا من أيتام دور الرعاية في الإسكندرية

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إفطارًا جماعيًا بكلية التربية بمحافظة الإسكندرية، في إطار الاحتفالات بيوم اليتيم، مشيراً إلى تكريم عدد من أيتام دور الرعاية بالمحافظة.

إقامة مائدة رحمن بشكل يومي

وأوضح التحالف الوطني، في تقرير له، أن أمانة محافظة الإسكندرية تستهدف خلال موسم رمضان 2024، إقامة مائدة رحمن تستهدف بشكل يومي 1000 صائم، بإجمالي 30 ألف صائم خلال الشهر، تنظيم احتفال لعيد الأم بصبغة روحانية رمضانية لمرضى السرطان ختاماً، لمهرجان الاسكندرية تتحدث عن السرطان، برعاية التحالف، موضحاً أن اجماعلي عدد المتطوعين خلال الفاعليات 1000 متطوع.

المرحلة الأولى من منافذ التحالف

وأضاف «التحالف»، أن أمانة محافظة الإسكندرية تستهدف أيضا تجهيز أماكن صلاة العيد وتوزيه الهدايا، بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع منافذ التحالف والتي تضم 10 منافذ موزعين في ميادين الاسكندرية.