دراما رمضان 2024.. أحداث الحلقة 25 من مسلسلات الأطفال

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دراما رمضان.. أحداث الحلقة 25 من مسلسلات الأطفال».

في مسلسل سر المسجد، اكتشف سيف وأصدقاؤه أن صاحب الرسالة المجهولة هو العم راشد وهو الذي يساعدهم لإيجاد الرمز المفقود مقابل حل عدد من الألغاز، وأبلغ راشد سيف وأصدقاءه أنه تمكن من إيجاد رمز جديد.

وفي مسلسل يحيى وكنوز، تحدثت كنوز ومازن حول مكان سينو، وظهر يحيى في زمن الإسكندر وهو يسأل الأستاذ عصام ونونيا عن انتهاء عصر المعابد، فرد عليه الأستاذ عصام بأن الإسكندر ليس أول جيش يحتل كيميت وسرد له مع نونيا القصة.

وفي مسلسل نورة، ظهرت الأستاذة رضوى ومدير المدرسة وهما يتحدثان عن والد ووالدة يارا اللذين رفضا الحضور للاستدعاء، كما ظهرت نورة وهي تتحدث مع والدها ووالدتها وجدتها عن ريم صديقتها في المدرسة التي لا ترد عليها.