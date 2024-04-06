عاجل.. السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية: الشعب هو البطل الذي تحمل الصعاب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بينما كنا نواجه الإرهاب وغدره بصدور رجالنا في الجيش والشرطة، كانت سواعد أبناء مصر تشق الصخر كي يعلو البنيان في كل ربوع الوطن وتوحدت القلوب تحت ظل راية مصر ولم تفرق بين رجل وامرأة أو مسلم ومسيحي أو عامل وفلاح، وخلصت النوايا من أجل تحقيق النصر المبين في معركتي البقاء والبناء».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، وأذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «لقد كان الشعب المصري هو البطل والمعلم الذي تحمل الصعاب وواجه التحديات؛ لذا إنني أوجه كل تقدير وامتنان لكل أم مصرية وزوجة وابنة قدمت الأب والأخ والزوج والابن شهيدا كي تهبنا من الأمان والوطن».

وواصل: «وتحية اعتزاز لرجال القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية الذين وهبوا لمصر الأمن والأمان، وتحية لعلماء مصر ومعلميها وعمالها وفلاحيها ومثقفيها وإعلاميها كل في موقعه كان بطلا من أبطال العقد الفريد من عمر الوطن».