عاجل.. الرئيس السيسي: مصر بدأت التاريخ وصنعت الحضارة وبقيت رمزا للخير والسلام والقوة

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحضور في حفل إفطار الأسرة المصرية، قائلا: «كل سنة وأنتم طيبين، سعيد إننا نكون مع بعض النهاردة في الإفطار مع الأسرة والروح الطيبة اللي دايما بتجمعنا، كل سنة وأنتم طيبين وربنا سبحانه وتعالى يعيد الأيام دي على مصر وعلى منطقتنا العربية والعالم الإسلامي وعلى العالم كله بالخير والسلام».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي أذاعته قناة إكسترا نيوز: «أود في بداية حديثي أن أعبر عن عظيم امتناني بهذا الحضور الكريم وسعادتي البالغة بأن أتواجد في وسط الأسرة المصرية التي أعتز بها والانتماء إليها، تلك الأسرة التي تجمعنا في وطننا الغالي مصر، وتعبر عن أمتنا العظيمة الأمة المصرية العريقة التي بدأت التاريخ وصنعت الحضارة وبقيت رمزا للخير والسلام والقوة».