تعرف على سعر الذهب الآن بسوق الصاغة والمحال

استقرار كبير شهده سعر جرام الذهب خاصة عيار 21 في محال الصاغة والمحال التجارية بعدما بلغ سعر الجرام 3175 جنيها للشراء، مع آخر تحديث للشعبة العامة للذهب بالمنصة الرسمية الإلكترونية، إذ شهدت أسواق الذهب ثباتا في اليومين الماضيين، مع وجود رواج في الذهب خاصة لاقتراب عيد الفطر المبارك.

سعر الذهب اليوم في مصر

خلال السطور التالية، ترصد «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21، وباقي الأعيرة الأخرى للذهب، حسبما أفاد تحديث شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت في التعاملات المسائية 3629 جنيها، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2721 جنيها للشراء دون إضافة الضريبة والمصنعية.

بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2117 جنيها للشراء خلال التعاملات الصباحية.

أسعار الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم خلال التعاملات 25 ألفا و400 جنيه دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.