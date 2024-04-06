أسعار الذهب الآن في سوق الصاغة.. اعرف عيار 21 بكام

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، استقرارا كبيرا؛ إذ بلغ 3170 جنيها للشراء، وفقًا لآخر تحديث من قبل الشعبة العامة للذهب عبر المنصة الرسمية الإلكترونية، إذ شهدت أسواق الذهب حالة من الثبات خلال اليومين الماضيين، بالرغم من وجود رواج في الذهب خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

سعر الذهب اليوم في مصر

ترصد «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21، وكذلك سعر باقي الأعيرة الأخرى من الذهب، بحسب آخر تحديث لشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت في منتصف التعاملات المسائية 3623 جنيها، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2717 جنيها للشراء دون إضافة الضريبة والمصنعية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2113 جنيهًا للشراء خلال التعاملات الصباحية.

أسعار الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية 25 ألفا و360 جنيها دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.