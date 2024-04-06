قيادي بـ«مستقبل وطن»: استكمال الحوار الوطني يؤكد دعم الرئيس للانفتاح السياسي

قال طارق الديب، القيادي بحزب «مستقبل وطن»، إن حفل إفطار الأسرة المصرية من المناسبات التي أصبح ينتظرها المصريون كل عام، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلن خلالها عن حزمة من القرارات المهمة والحيوية، ولعل في مقدمة مكاسب حفل الإفطار، على مدار السنوات الأخيرة منذ انطلاقه، لجنة العفو والحوار الوطني.

الاهتمام بالمواطن المصري

وأشار القيادى بحزب مستقبل وطن إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ينحاز للشارع المصري والمواطن في مقدمة أولوياته، وفي كل الخطابات والكلمات يحرص الرئيس على ترجمة الاهتمام بالمواطن في صورة قرارات عبارة عن توجيهات للحكومة بدعم الفئات البسيطة وغير القادرة في مختلف القطاعات، ولهذا فإن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية من أبرز الملفات التي شهدت اهتمامًا كبيرًا على مدار السنوات الأخيرة.

الحوار الوطني

وأكد أن الحوار الوطني أثرى الحياة السياسية المصرية، وهو ما شهدناه خلال الانتخابات الرئاسية، واستكمال الانفتاح - بدعوة من الرئيس السيسي - السياسي سيُثري الحياة السياسية وينعكس على الحياة الحزبية خلال الفترة المقبلة، وأن تغليب لغة الحوار بين أبناء الوطن الواحد يساهم في خلق قواسم مشتركة، واكتشافها من جديد على أرضية وطنية، تجعل خدمة المواطن ومصلحة الوطن أولوية لدى جميع الأطراف، منوهًا بأن جلسات الحوار الماضية شهدت تفاعلاً كبيرًا بين جميع المشاركين من مختلف التوجهات والأيديولوجيات السياسية.