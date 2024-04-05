بـ«عيدية كبيرة».. حياة كريمة يدخل الفرحة على المواطنين بالشوارع

قال الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قنوات «DMC»، أنّ برنامج «حياة كريمة» خلق حالة غير غادية، بهدف نشر الفرحة بالشوارع.

حياة كريمة ينشر الفرحة بشوارع مصر

وأضاف أيمن مصطفى: «هدفنا نفرح أكبر عدد ممكن من الناس، ونديهم العيدية بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك».

والتقى «مصطفى» العديد من المواطنين، ومنحهم مبالغ مالية داخل مظروف، وسرعان ما ارتسمت الابتسامة على وجههم، وقال أحدهم: «ربنا ينصركم يارب ويكرمكم ويوسع عليكم»، فيما قال آخر «الله يبارككم».