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دراما المتحدة

بـ«عيدية كبيرة».. حياة كريمة يدخل الفرحة على المواطنين بالشوارع

كتب:

منتصر سليمان
08:42 م | الجمعة 05 أبريل 2024
حياة كريمة يدخل الفرحة على المواطنين

حياة كريمة يدخل الفرحة على المواطنين

قال الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قنوات «DMC»، أنّ برنامج «حياة كريمة» خلق حالة غير غادية، بهدف نشر الفرحة بالشوارع.

حياة كريمة ينشر الفرحة بشوارع مصر

وأضاف أيمن مصطفى: «هدفنا نفرح أكبر عدد ممكن من الناس، ونديهم العيدية بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك».

والتقى «مصطفى» العديد من المواطنين، ومنحهم مبالغ مالية داخل مظروف، وسرعان ما ارتسمت الابتسامة على وجههم، وقال أحدهم: «ربنا ينصركم يارب ويكرمكم ويوسع عليكم»، فيما قال آخر «الله يبارككم».

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