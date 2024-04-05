فتاة تساعد مسنة بـ500 جنيه.. و«حياة كريمة» تكافئها على موقفها النبيل

عرض برنامج «حياة كريمة» المذاع على قناة «DMC»، من تقديم الإعلامي أيمن مصطفى، موقفًا ملهمًا لعمل الخير، كان بطلته إحدى الفتيات التي تبيع العصائر بأحد شوارع القاهرة.

وفىي بداية الحلقة، توجه الإعلامي أيمن مصطفى، إلى الفتاة طالبًا شراء سوبيا منها، وأخبرته بأنها تعمل من الثانية والنصف مساءً وحتى أذان المغرب، إذ تنفق على شقيقها كون والديهما متوفيان، وبعد شهر رمضان، تعمل في أحد المحلات، مشيرًة إلى أنّ المبلغ الذي تكسبه من بيع العصائر تشتري به الطعام: «ربنا دايمًا بيراضي كل واحد على قد اللي محتاجه، وطول ما أنا شبعانة مبسوطة، وأكتر حاجة شايلة همها المسؤوليات، لكن بدعي ربنا وربنا بيستجيب».

«حياة كريمة» تعطى فتاة 500 جنيه

وبعدها سألها عن سعر العصائر التي أخذها منها، فأخبرته أنها بمبلغ 100 جنيه، فأعطاها 500 جنيه وأخبرها أنها ثمن العصائر إضافة إلى دفع مسبق للمشروبات التي سيأخذها غدًا وبعد غد، وبعدها غادر المكان.

وبعد دقائق، مرت سيدة مسنة على كرسي متحرك، ونادت الفتاة، وأخبرتها بأنها تريد أن تقف فى مكان يمر به الناس حتى تستطيع بيع الأشياء التي معها، فعرضت عليها الفتاة أن تقف بجوارها، وانهمرت السيدة المسنة في البكاء، فسألتها الفتاة عن السبب، لتخبرها بأنها مدانة بقسط قيمته 500 جنيه كونها تجهز ابنتها، ولم تستطع بيع شيء من البضاعة التي معها.

الفتاة تساعد سيدة مسنة

ودون تفكير، أدخلت الفتاة يديها في شنطتها وأخرجت مبلغ الـ500 جنيه وأعطتها للسيدة المسنة التي لم تتوقف عن البكاء، وقالت لها الفتاة: «أنت زي أمي، دموعك بالدنيا كلها، ربنا اللي بيرزق».

وبعدها عاد الإعلامي ليشكر الفتاة على موقفها النبيل، وقال لها: « أنا أيمن مصطفى من مؤسسة حياة كريمة، اسمحي لنا دي حاجة بسيطة من مؤسسة حياة كريمة، دي ميدالية أبطال حياة كريمة»، كما أعطاها مبلع مالي.