«حياة كريمة» تحتفل بيوم اليتيم ضمن قوافل السعادة بمنطقة أهالينا بالقاهرة

قالت هند جلال مدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة، إن المؤسسة نظمت اليوم احتفالية بيوم اليتيم ضمن قوافل السعادة بمنطقة أهالينا التابعة لمحافظة القاهرة، لافتة إلى أن قوافل السعادة انطلقت، بالتزامن مع اليوم العالمي للسعادة في 20 مارس الماضي.

احتفالية يوم اليتيم

وأضافت هند جلال في تصريح لـ«الوطن»، أن احتفالية يوم اليتيم شارك بها عدد من أطفال دور الأيتام المجاورة لمنطقة أهالينا، مشيرة إلى أن المحطة الثالثة عشر من قوافل السعادة، انطلقت اليوم من منطقة أهالينا، ضمن 18 محطة مُخطط أن تجوبها القوافل خلال شهر رمضان.

وأوضحت مدير إدارة التوعية بحياة كريمة، أن قوافل السعادة مٌستمرة، ضمن الخطة السنوية للمؤسسة، لافتة إلى تنظيم حفل إفطار جماعي لـ1800 شخص من أهالي مناطق أهالينا 1 و2 و3، وتقديم عدد من الفقرات التوعوية، الدينية والثقافية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة الثقافة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى جانب فقرات وزارة الثقافة والأمسيات الرمضانية وفقرات مسرح تنمية الأسرة المصرية، موضحة أن القافلة تستهدف 2800 مستفيدًا من مختلف الفئات العمرية.

الهدايا التعليمية

وأشارت إلى أن سيارة السعادة جابت منطقة أهالينا لتوزيع بعض الهدايا التعليمية، على الأطفال لتنمية قدراتهم العقلية، بالإضافة إلى عقد ورش العمل التوعوية للكبار، والأطفال عن التدخين والإدمان، و ورش العمل التوعوية المجتمعية مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، لافتة إلى أن قوافل السعادة محطتها القادمة الأحد المقبل في محافظة الدقهلية.