دياب لـ«ع المسرح»: الزواج أهم نقطة تحول في حياتي

أكد الفنان دياب، أنه أخ غير شقيق لأخوة من عائلة تسمى «دياب»، وقد تربى مع هؤلاء الأولاد، وانفصل والديه وهو في عمر عام واحد، وتربى مع إخوته الكبار، وأصبح باسم محمد دياب نسبة لهم، لافتا إلى أن اسمه هو «محمد مبروك أبو الحديد على»، مشددا على أن الزواج أهم نقطة تحول في حياته.

والد دياب أقرب شخص له في حياته

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، مقدمة برنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»: «والدي كان أقرب صاحب ليا، وكنت بحبه أوي، برغم انفصال أبي وأمي، لكن كانت علاقتي معه ليست علاقة أب بابنه، علاقة اتنين أصحاب، كان يعرف عني كل شيء، وكان والدي حكيما ومثقفا جدا، بالإضافة إلى أنه كان طبيبا بشريا».

والد دياب يصر على دخوله الثانوية العامة

وقال دياب، إن الشئ الوحيد الذي أصر عليه والده، وفعلها إرضاءً له، هو دخول الثانوية العامة، مشيرا إلى أن بالرغم من مستوى والده العلمي، لكنه لم يجبره إلا على استكمال الثانوية العامة، مؤكدا أن أهم نقطة تحول إيجابية في حياته هي الزواج، بالرغم أنها جاءت متأخرا في الثلاثينيات من عمره، لكنها حولت الكثير في شخصيته.