مسلسل مليحة الحلقة 12.. هل تتعرض حياة دياب للخطر؟

انتقل المقدم أدهم «دياب» للعمل بسيناء، حيث ودع أسرته وسافر للعمل في المكان الذي كان يحلم به للتصدي للعمليات الإرهابية، وقام بمهامه جيدا منذ توليه المهمة، لتتوالى الأحداث في مسلسل مليحة الحلقة 12.

والتقى أدهم الجنود وأوصاهم بتنفيذ التعليمات واطلع على آخر المستجدات والأوضاع في سيناء، بعدما كثرت عمليات التهريب، والوجوه الغريبة التي تتخذ سيناء مسرحا لعملياتها، فكف سيواصل دياب عمله في مسلسل مليحة الحلقة 12.

مسلسل مليحة الحلقة 12

وخاض أدهم عملية التصدي لتهريب شحنة كبيرة من السلاح تعبر من داخل سيناء، لعصابات إرهابية، وتمكن من إحباطها، ليواصل عمله وتعريض حياته للخطر من أجل الحفاظ على سلامة وأمن البلاد.

مسلسل مليحة يدور حول أسرة فلسطينية تم تهجيرها قسريا لتعيش في ليبيا ثم تركتها أيضا بعد انتشار العصابات المسلحة بها، لتأتي إلى مصر لكي تحاول العبور من خلالها إلى فلسطين والعودة إلى أراضيهم المقدسة.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض على قناة CBC، الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء، وعلى قناة الحياة، الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا، ويعرض على قناة ON، الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.