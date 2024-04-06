دياب لـ«ع المسرح»: دخولي مجال التمثيل جاء عن طريق الصدفة

قال الفنان دياب، إن كل شيء حلم به، حصل على ما هو أكبر منه، مؤكدا أن التمثيل جاء عن طريق الصدفة، وقد كان له عروض تمثيل قبل شهرته كمطرب، بسبب معرفته بمخرجين، منهم أكرم فريد، وأشرف فايق.

وأضاف دياب، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، أن هؤلاء المخرجين، كان من وجهة نظرهم أن دياب سيكون ممثل ناجح، لكنه كان يرفض مجال التمثيل، وكان يريد أن ينمو كغنائي.

محمود عبدالعزيز لدياب: أنت نجم وملكش اختبار كاميرا

وتابع: «الفنان محمود عبدالعزيز كان يصور مسلسل باب الخلق، وكان يطلب مني أن أشارك في دور مهم معه من أبطال العمل، لكن عندما جلس دياب معه قال له: «مش عارف إن كنت بعرف أمثل ولا لا»، فقال له: «لا أنت بتعرف تمثل».

وطلب دياب من الراحل محمود عبد العزيز، أداء اختبار أمام الكاميرا، ورفض الأخير، مؤكدا: «كان كلامه بالنسبة لي أهم من الاختبار، لكن لم يكن لدي الثقة الكاملة في نفسي».