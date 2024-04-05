أول تعليق من دياب بعد نجاح مسلسل مليحة في الموسم الرمضاني 2024

خطف مسلسل مليحة أنظار المشاهدين وحقق ردود أفعال إيجابية قوية بداية من الإعلان عن تحضيره مرورًا بانطلاق عرضه وتحقيق حلقاته نجاح قوي امتد إلى الاعلام الاسرائيلي.

حيث نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» تقريرًا هاجمت خلاله المسلسل وأن ما يحدث هو تعمد لتشويه صورة الإسرائيليين، وأن توقيت عرض المسلسل مرتبط بأحداث غزة الأخيرة والتي انطلقت يوم 7 أكتوبر الماضي، وأن المسلسل يأتي لإثارة مشاعر العداوة ضد الإسرائيليين.

أول تعليق من بطل مسلسل مليحة

وفي أول تعليق من بطل العمل الفنان دياب، أوضح من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مرتديًا الملابس العسكرية والزي الرسمي لشخصية الضابط أدهم خلال أحداث مسلسل مليحة: «طول عمرى كنت بحلم إنى أتشرف والبس الزي العسكري.. زي الشرف والهيبة، والحمد لله ربنا حقق حلمي، شكراً لكل حد كان سببا في الشرف ده».

قصة مسلسل مليحة

ويتناول مسلسل مليحة القضية الفلسطينية لأول مرة في الدراما العربية، بتفاصيل كثيرة عن معاناة الفلسطينين والتهجير القسري لهم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، إلى جانب الدور الوطني لرجال الجيش لتأمين الحدود من العمليات الارهابية والقضاء على تلك الجماعات التكفيرية، بصورة واقعية ومشاعر إنسانية خالصة.

أبطال مسلسل مليحة

ويشارك في بطولة مسلسل مليحة عدد كبير من الفنانين من بينهم ميرفت أمين، دياب، أمير المصري، حنان سليمان، أشرف زكي، علي الطيب، الفلسطينية سيرين خاص، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج عمرو عرفة وتأليف رشا الجزار.