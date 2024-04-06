لأول مرة.. محمد دياب يكشف عن اسمه الحقيقي وسبب عدم إتمام تعليمه

حلّ الفنان محمد دياب، ضيفًا في برنامج «ع المسرح» مع الإعلامية منى عبدالوهاب عبر قناة الحياة، والذي كشف خلال الحلقة عن العديد من أسرار حياته الفنية والشخصية، من بينها اسمه الحقيقي والذي يفصح عنه لأول مرة، وسبب لقبه باسم عائلة آل دياب.

محمد دياب يكشف عن اسمه الحقيقي

قال الفنان محمد دياب، إن اسمه الحقيقي هو محمد مبروك أبو الحديد علي، لافتًا إلى أن اسم شهرته محمد دياب جاءت بسبب انفصال والده عن والدته وهو في عامه الأول من عمره، وكان يعيش مع إخوته غير الأشقاء وهم من عائلة دياب، وتم نسبه إليهم واشتهر بلقب عائلتهم منذ وقتها حتى الآن.

سبب عدم استكمال محمد دياب لدراسته

وأضاف، أنه كانت تجمعه علاقة صداقة وطيدة مع والده الراحل وكان يحكي له أسراره دون استثناء وبأدق التفاصيل، مشيرًا إلى من مفارقات الحياة بالنسبة له، أن والده الراحل كان طبيبا بشريا، وهو لم يكمل تعليمه بسبب رغبته في الالتحاق بمعهد الموسيقى بعد مرحلة الإعدادية؛ ولكن والده أصر على أن يلتحق بالمدرسة الثانوية العامة ويستأنف مراحله التعليمية بشكل صحيح، ولكي يرضي والده فعل ما يرغب ولكنه لم يستطع أن يستمر خلالها ولم يكمل مسيرته التعليمية ككل.

وأوضح، أن زواجه من هاجر الإبياري من أفضل القرارات في حياته على الرغم من أنها جاءت في وقت متأخر من عمره وكان قد تخطى سن الـ30، ويحمد الله عليها.

البطولة المطلقة لـ محمد دياب بالموسم الرمضاني 2024

ويشارك الفنان دياب في الموسم الرمضاني الحالي في بطولة مسلسل مليحة، والتي يقدم من خلالها البطولة المطلقة لأول مرة، ويتناول المسلسل القضية الفلسطينية وبدايتها وتداعيتها، ويشارك في بطولة المسلسل معه كل من ميرفت أمين، أشرف زكي، علي الطيب، سيرين خاص، أمير المصري، وآخرين من إخراج عمرو عرفة وتأليف ألمي كفارنة.