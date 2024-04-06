دياب لـ«ع المسرح»: والدتي علمتني الصبر.. ورحيلها كان صدمة كبيرة في حياتي

قال الفنان محمد دياب، إن وفاة والدته كانت بمثابة الصدمة الكبيرة في حياته، لأنه كان مرتبط بها، وكانت الشخصية الرئيسية في حياته، وأثرت به للغاية، مؤكدا أنها كانت وقودا للنجاح والمثابرة لتحقيق حلمه، مهما كلفة الأمر من عناء وطول وقت.

وأضاف الفنان دياب، خلال تواجده في برنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على شاشة قناة الحياة، أن والدته هي من علمته الصبر وغرسته بداخله منذ الصغر، إلى جانب ظروفهم فى طفولته التي علمته أن يكون حمولا، وألا يغير الاحتياج مبادئه مهما كانت، أو يجعله شخص «عوج»، على حد وصفه.

دياب: الله أعطاني أكثر مما أتمنى

وشدد الفنان محمد دياب، على أن القدر يفعل معه في حياته أشياءً لا يتصورها ولا يستوعبها، مشددا على أن كل حلم كان يحلم به، أعطاه الله أفضل منه، وجعله يشعر بالرضا التام، لكن عند وفاة والدته شعر أنه أصبح شخص «متعري بزيادة أوي»، وكان ذلك بمثابة نقطة تحول سلبية في حياته.

ولفت إلى أنه كان في هذا الوقت يبدأ التحضير لأول ألبوم غنائي في حياته، وهو «العو»، وكان يريد أن ينتهي منه بأقصى سرعة، لكي يجعل والدته تطمئن لنجاحه؛ لأنها كانت مريضة منذ سنوات.

وتابع: «كنت أخشى أن تودع الحياة دون أن تكون مطمئنة علي، وكنت أعيش من أجلها ولأجعلها سعيدة، لأنها عانت في حياتها كثيرا من أجل تربيتي أنا وأشقائي».