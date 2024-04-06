دياب لـ«ع المسرح»: والدتي كانت كلمتها بـ«مليون راجل».. وصنعت مني رجلا

قال الفنان دياب، إن هناك العديد من الأقنعة التي يرتديها الإنسان دون أن يشعر، ومنها الكذب، مؤكدًا أن كل الناس تكذب، والكذب هنا ليس الهدف منه النجاة، موضحا: «من الممكن أن نكذب حتى لا نجرح الآخر، ولا يعرف الحقيقة الجارحة، من الممكن أن نسميها مجاملة، لكن في النهاية هي كذبة».

وأضاف دياب، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أن والدته بالرغم من كونها امرأة، لكن كانت كلمتها أثقل من مليون رجل، ولهذا صنعت منه رجلا لا يحب اللف والدوران، مؤكدا: «أحلى فصل في حياتي، هو نجاحاتي».

أصعب فصل في حياة دياب

وأشار دياب إلى أن «هناك فصول كثيرة ومواقف وشخصيات في حياتي أريد أن أغيرها، وأصعب لحظات مررت بها وأنا صغير، انفصال أبي وأمي ومعيشتي في الطفولة لم تكن أفضل شيء، فقسوة الفقر والحاجة مؤلمة إلى حد كبير، لكن الفقر يبني الرجال بالأخص لو عندهم يقين ومبدأ، أي شخص ليس لديه اليقين والمبدأ سيهدم».