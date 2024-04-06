صبري عبد المنعم لـ«كلم ربنا»: أسرتي استخرجت شهادة وفاة لي بسبب وجود لون غريب على جسدي

كشف الفنان صبري عبدالمنعم، تفاصيل إصابته بمرض نادر، بعد شفائه من العمى: «كنت نايم وفجأة أسرتي اكتشفت جسدي تحول إلى لون غريب، وأسرتي تركتني في حجرتي وخرجت، واستخرجوا شهادة وفاة، ظنًا منهم أني توفيت».

وأوضح «عبد المنعم» خلال لقائه ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع عبر راديو 9090، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب: أنه «بعد مرور وقت قليل من الزمن، دلف أحد أفراد أسرتي لحجرتي، فوجد جسدي يتحرك وبضحك ومفيش أي شيء».

تابع: أن الموقف الذي تعرض له كان في سنة 1948، وتعرضت لمأسي عندما كان صغيرًا، لافتًا إلى أن ربنا لم يتركه لحظة من اللحظات الصعبة، مضيفا: «كان فيه خلاف بيني وبين والدي، بأن رغبتي أكمل تعليمي في الثانوية العامة، ووالدي كان له رغبة عكس ذلك، بإن أكمل تعليمي في الثانوية الفنية، ثم تحدثت مع ربنا في تلك اللحظة، بأن يحقق لي أمنيتي، وأكملت تعليمي في االثانوية الفنية، وعند حضوري للمدرسة في بداية العام الدراسي، وجدت مسرحًا داخل المدرسة، ووجدت «هادي الجيار»، و«محمد البشاري»، و«عزت برشوم»، فنشبت بيننا علاقة صداقة والتحقنا بالمعهد.