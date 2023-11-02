تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبد المنعم.. يقضي فترة نقاهة في المنزل

يقضي الفنان القدير صبري عبد المنعم الآن فترة نقاهة داخل المنزل، وذلك بعد مروره بوعكة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، وأجرى بعض الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، وخرج بعدها بساعات بعدما استقرت حالته.

وطمأن الأطباء الفنان صبري عبالمنعم بأن حالته استقرت ولكنه بحاجة إلى الراحة، والابتعاد عن أي ضغوط وانفعالات قد تؤتي معه بنتيجة عكسية، وذلك حسب تصريحاته لـ«الوطن»، مشيرًا إلى محاولته الالتزام بنصائح الطبيب المعالج قدر الإمكان.

تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبد المنعم

وعن حالته الصحية أوضح أنه في الساعات الماضية شعر ببعض الإرهاق والتعب المفاجئ، ما جعله يذهب إلى المستشفى، وخضوعه لكل الفحوصات اللازمة، متابعًا: «أشعر بتحسن الحمدلله، وأحاول ألا أرهق نفسي في التفكير كثيرًا حتى لا ينعكس ذلك بشكل سلبي على بقية الأجهزة في الجسد».

جراحة دقيقة في القلب

وفي شهر فبراير الماضي، خضع الفنان القدير صبري عبدالمنعم لجراحة دقيقة في القلب، وسبق وخضع لجراحة في القلب منذ نحو 3 سنوات، ونصحه الأطباء وقتها بعدم التعرض لأي مواقف صعبة والتعامل معها نفسيًا بشكل مرهق له.