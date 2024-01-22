كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبد المنعم، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، أدت إلى دخوله المستشفي، خلال الساعات القليلة الماضية.

الحالة الصحية للفنان صبري عبد المنعم

ونشر جمال شعبان، صورة تجمعه بالفنان صبري عبد المنعم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها: «الفنان صبري عبد المنعم حالته أحسن كتير».

وكان جمال شعبان، نشر بالأمس فيديو، يعلن من خلاله تعرض صبري عبد المنعم لوعكة صحية، وهو داخل المستشفي.

وقال الفنان صبري عبد المنعم، خلال الفيديو: «أنا حاسس أني في بيت من بيوت الله مش في مستشفى، الشفاء في يد الله والمرض في يد الله، لكنه سخر لنا ناس طيبين عشان الشفاء يكون على يدهم».