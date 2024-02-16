صبري عبد المنعم يكشف عن دوره في «الحشاشين» و «بيت الرفاعي»

كشف الفنان صبري عبد المنعم، تفاصيل أدواره في مسلسلات رمضان 2024، قائلا إنه يشارك هذا العام في مسلسلين، «الحشاشين» من إخراج الدكتور بيتر ميمي وتأليف عبد الرحيم كمال، ومسلسل «بيت الرفاعي» تأليف الدكتور بيتر ميمي وإخراج أحمد جلال، لافتا إلى أنه يقدم في المسلسلين دورين مختلفين.

وأضاف صبري عبد المنعم، خلال مداخلة ببرنامج «الخلاصة»، المذاع على قناة «المحور»، أنه يظهر بدور رجل مريض في مسلسل «الحشاشين» ويعالجه الفنان كريم عبد العزيز في المسلسل ويدور معهما حوارات ومساجلات، بينما يظهر في مسلسل «بيت الرفاعي» بدور صاحب مصنع للورق يدعى «عم عفيفي» وعلى علاقة طيبة مع الفنان أمير كرارة بطل المسلسل.

وأوضح أنه من حسن حظه أنه وسط كوكبة من النجوم في المسلسلين، وهذا شيء مشرف له، خاصة أن «الميديا» اتسعت للكثير من المواهب الجديدة، ولولا اتساع الإنتاج لم تكن لتظهر هذه المواهب التي تكمل المشوار من بعدهم.

ولفت، إلى أن مسلسل «بيت الرفاعي» اجتماعي ويحتوي على أحداث كثيرة ستجذب المشاهد منذ اللحظة الأولى، مردفا: «حاجة تشرف وتسعدنا».