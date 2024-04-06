دياب لـ«ع المسرح»: لم أحب أحد في مهنتي مثل نصر محروس

قال الفنان دياب، إن المنتج نصر محروس لم يصدر فنا رديئا، وقد صنع عددا من النجوم أهم منه، مؤكدا أنه لم يحدث بينهما أي مشكلات تصل إلى دخول المحاكم، والعلاقة بينهما أعمق من النزاع، وفي منطقة لا يمكن لأحد أن يخدشها.

انقطاع العمل بين دياب ونصر محروس

وأكد الفنان، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، أن العمل انقطع بينهما فقط لا أكثر ولا أقل، وليس هناك أي تمرد، منوها إلى أنه لم يحب أحد في هذه المهنة مثل نصر محروس، وكان العقد بينهما 8 ألبومات على مدار 8 سنوات.

وتابع: «نصر محروس أبويا الروحي وبحترمه وبقدره، ولا أريد أن أدخل في تفاصيل أكثر في هذا الموضوع، وذلك بسبب اتفاق ضمني بيننا ألا أتحدث في هذا الموضوع مع أحد».