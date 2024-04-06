دياب لـ«ع المسرح»: لو أطلقت اسما على قصتي سيكون «موال الصبر»

قال الفنان دياب، إن القدر هو ما تسبب في انتهاجه مهنتي الغناء والتمثيل، مشيرا إلى أنه بدأ الغناء لأول مرة في سن 15 عاما، وكان في أحد الأفراح بمنطقة إمبابة وكان أجره 45 جنيها.

وأضاف دياب، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أنه بعد هذا الفرح حصل على «عرون» لثلاث أفراح أخرى، لافتًا إلى أنه فرح كثيرًا بسبب نجاحه في الغناء بالرغم من كونه خارج خطته نهائيًا.

الصبر مفتاح الحياة

وتابع: «منذ هذا اليوم أحرج من سؤال الله لأنه يفعل لي أكثر من الذي أطلبه، ومفتاح الحياة هو الصبر، ولو سميت قصتي باسم سيكون «موال الصبر»، وكانت هذه أول أغنية غنيتها في ميكروفون».

وأشار إلى أن أمه كانت دائمًا الحافز في حياته، وغرست فيه الصبر، بالإضافة إلى ظروف الحياة الصعبة التي علمته الصبر.