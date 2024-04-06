«حزب المؤتمر»: حكمة الرئيس السيسي قادتنا إلى بر الأمان والاستقرار

قال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية أكبر دليل على تجسيد مفهوم المٌواطنة في مشهد يعكس حجم الترابط الذي يجمع المصريين، ويعكس أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع.

الرئيس السيسي لديه رغبة حقيقية في خلق جسور مع الشعب المصري

وأشار في بيان صادر عن الحزب، إلى أن إفطار الأسرة المصرية بمثابة نموذج مصغر للمجتمع المصري بكل أطيافه وفئاته وتنوعه السياسي والاجتماعي، مشددا على أن حرص الرئيس على إقامة الإفطار كل عام منذ الدعوة الأولى في 2017 يعكس رغبة حقيقية في خلق جسور تواصل ممتدة مع الشعب المصري.

وأضاف فرحات: «الحفل حمل الكثير من الرسائل المهمة أبرزها الحفاظ على الهوية المصرية بكل مكوناتها الدينية والوطنية والقومية والثقافية وإرساء مبدأ المواطنة وعدم التفرقة بين المصريين»، لافتا إلى أن الرئيس حريص طوال الوقت على وضع الشعب المصري أمام الصورة الحقيقة للوقوف على الحقائق وحجم التحديات التي واجهتها الدولة خلال السنوات الأخيرة ودور الشعب المصري في التغلب على هذه التحديات.

نائب رئيس حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي اتسمت بالمصارحة

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن كلمة الرئيس السيسي خلال الحفل تميزت بالمصارحة وكشفت حجم التحديات التي واجهت الدولة المصرية الفترة الأخيرة وكيف تتعامل الدولة المصرية مع الأزمات الداخلية والخارجية وما تقدمه من تنمية ومشروعات ومبادرات كريمة خلال السنوات الماضية من أجل العبور نحو الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع وتوفر الحياة الكريمة لكل المصريين، مُبينا أنه على الرغم من التحديات التي تواجه العالم على مدار السنوات الماضية إلا أن حكمة الرئيس السيسي قادتنا إلى بر الأمان والاستقرار التي تشهده الدولة المصرية في الوقت الحالي.

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بتجديد دعوة الرئيس السيسي باستكمال الحوار الوطني كوسيلة لمعالجة التحديات التي تواجه البلاد وتعزز الوحدة بين المصريين بما يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة في مصر، لافتا إلى أن إعلان الرئيس السيسي تسلمه ما يقرب من 90 مقترح من الحوار الوطني اليوم يؤكد جدية القيادة السياسية للخروج بحلول لكل التحديات التي تواجه الوطن، مؤكدًا أن الحوار السياسي دائما ما يكون السبيل للحل خلال الأوقات الصعبة.

وثمّن نائب رئيس حزب المؤتمر تأكيد الرئيس السيسي سعي الدولة لاستمرار عملية البناء في المشروعات القومية التي تشيدها الدولة التي سيكون لها مردود إيجابي على تقليل معدلات البطالة، والاستفادة من كل المؤهلات والطاقات الشبابية واستكمال خطى التنمية، مٌثمنا الإرادة القوية للدولة المصرية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية والعمل لعبور الأزمات ومواجهة التحديات والوصول إلى بر الأمان والتأكيد على استمرار الإصلاح الاقتصادي مع توفير برامج حماية اجتماعية وتوفير حياة كريمة للمصريين.