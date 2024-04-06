رئيس «المصريين الأحرار»: مصر لم تنس فلسطين في حفل إفطار الأسرة المصرية

قال النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن المشاهد التي ظهرت اليوم في حفل إفطار الأسرة المصرية، تثبت أن الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية مثلما ذكر في حفل إفطار الأسرة المصرية منذ سنين.

تجميع جميع فئات المجتمع

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار في تصريحات لـ«الوطن»، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي على العمل على تنفيذ توصيات الحوار الوطني يثبت جدية الحوار، ودليل على الاستراتيجية القوية التي تستخدمها الدولة المصرية، التي تنص على العمل بجد واجتهاد في كل مكان حتى يكون هناك ثمار حقيقة في نهاية المطاف.

وأوضح أن الرئيس السيسي هو عمود الخيمة للدولة المصرية خلال الفترات المصرية الصعبة الماضية، كما أنه رب الأسرة المصرية لأنه حريص دائما على تجميع جميع فئات المجتمع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار على مائدة واحدة، وظهر ذلك اليوم في الحوار الوطني، كما أنه يجب الوقوف خلف القيادة المصرية لحماية الأمن القومي.

وتابع: مصر لم تنس فلسطين على مائدة الإفطار المصرية، وظهر ذلك في إلقاء الممثلة الفلسطينية كلمة أمام الرئيس السيسي وكافة الحضور، هذه الأمور أحد الدلائل بأن مصر لم تنس أشقائها في ظل الظروف الصعبة الني يعشونها إثر الاحتلال الغاشم، كما أن ظهور القضية الفلسطينية في الأعمال الدرامية المصرية دليل على نقل الصوت الحقيقي لهذا الشعب المقاتل.