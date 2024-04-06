صبري عبدالمنعم لـ«كلم ربنا»: «شفت العدرا وسيدنا النبي.. أرى الله في الأوقات الصعبة»

كشف الفنان صبري عبدالمنعم مواقف عديدة في حياته لا ينساها، وعلاقته الوثيقة بالله والرؤى التي يراها بين الحين والآخر، ورؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم.

الفنان صبري عبدالمنعم: أنا شفت العدرا وكلمتها وكلمتني

وأوضح «عبد المنعم» خلال لقائه ببرنامج «كلم ربنا» المذاع عبر راديو 9090، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب،: «أنا شفت العدرا وكلمتها وكلمتني.. وشفت رُسل وأنبياء وصالحين بعيني.. وشفت حضرة سيدنا النبي كتير جدا الحمد لله».

صبري عبدالمنعم: شاهدت من النور والكرامات ما يسعد أي إنسان

وتابع:«أثناء ذهابي للمدينة المنورة لتأدية مناسك الحج زرت الكعبة الشريفة شاهدت من النور والكرامات والنفحات اللي يسعد أي إنسان، وربنا سندي في كل حياتي وفي شدتي وفي كل لحظة صعبة عشتها ومعرفش لحد النهاردة عديت منهم إزاي».