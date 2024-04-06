قيادي بـ«مستقبل وطن»: إفطار الأسرة المصرية يؤكد تماسك المجتمع خلف قيادته

قال المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن إفطار الأسرة المصرية معبرا عن الأسرة من حيث التنوع والثراء، كما أن التنوع في حضور إفطار الأسرة المصرية يؤكد تماسك المجتمع خلف قيادته.

حفل إفطار الأسرة اتسم بالمحبة والصدق

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن حفل إفطار الأسرة المصرية يعد أول تجمع بين الرئيس السيسي والرموز والقيادات السياسية والشخصيات العامة ورجال الدين والفنانين والمثقفين ونجوم الرياضة بعد أداء اليمين الدستورية، حيث كان لقاء متميزا وفريدا اتسم بالمحبة والصدق بين القائد والشعب.

مصر لم تنس فلسطين

وأشاد بكلمة السيسي في الحفل، مشيرًا إلى أنها صريحة وكاشفة ومعبرة، كما أن مصر لم تنس فلسطين على مائدة إفطار الأسرة المصرية.

ولفت إلى أن فلسطين في قلب القيادة السياسة وفي قلب كل مواطن مصري، والحديث عنها خلال حفل الإفطار يؤكد أن الرئيس السيسي لن يترك القضية الفلسطينية ومعها ومع الشعب الفلسطيني ويسعى إلى إيجاد حل للأزمة ويعمل على وصول المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة، كما تؤكد أن مصر تدعو إلى وقف إطلاق النار والجلوس من أجل إيجاد حلول للأزمة.