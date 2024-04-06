«اقتصادية حماة الوطن»: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بتلبية احتياجات المواطنين

قال المهندس أحمد تيسير أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال حفل إفطار الأسرة المصرية رسمت ملامح الفترة المقبلة وأكدت ثوابت الدولة المصرية وعزمها المضي قدما في البناء والتنمية بخطى ثابتة وواثقة.

مخرجات الحوار الوطني

وأضاف في بيان، أن مخرجات الحوار الوطني التي تتعدى 90 توصية ستكون محل تنفيذ من قبل الجهات المنوطة ومستمرون في الحوار البناء وكذلك مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه رسالة تحية وتقدير للمصريين الأبطال الذين تحملوا الصعاب من أجل حماية وطنهم وبذلوا الغالي والنفيس وكذلك وجه التحية لجميع فئات المجتمع المصري.

حفل إفطار الأسرة المصرية

وأوضح أن حفل إفطار الأسرة المصرية يعد واحدًا من الثوابت التي رسخها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاحتفال بشهر رمضان الكريم مع المصريين والتواصل معهم وطرح الرؤى والأفكار.

ونوه بأن الرئيس يولي اهتماما كبيرا بتلبية احتياجات المواطنين الحياتية وهذا يتضح جليا من خلال توجيه سبل الدعم للنهوض بالصناعة المصرية وتعميق المنتج المحلي وكذلك ملف الزراعة والإنتاج الحيواني والسياحة والتطوير العمراني والبنية التحتية وكل هذا ينعكس على توفير فرص عمل وعملة صعبة وتدبير احتياجات المواطن بسعر مناسب.