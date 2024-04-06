«الزراعي المصري»: دعم جهود توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية

أطلق البنك الزراعى المصرى قوافل الخير بمناسبة شهر رمضان المبارك، لتجوب كل القرى والمراكز فى جميع محافظات الجمهورية، لتوزيع المساهمات الغذائية، وتوفير احتياجات محدودى الدخل والأسر الأكثر احتياجاً من المواد التموينية لإدخال البهجة والسرور على مئات الآلاف من الأسر فى الشهر الفضيل، وهو ما يحرص عليه البنك الزراعى المصرى فى كل المناسبات، تأكيداً لدوره فى مساندة جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة والأسر الأولى بالرعاية ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة لتوفير الحياة الكريمة لمئات الآلاف من الأسر فى كل المحافظات.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، قام علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى وفريق الإدارة العليا للبنك ورؤساء المناطق والقطاعات بتكثيف زياراتهم إلى جميع محافظات الجمهورية لتسليم السادة المحافظين كوبونات المساهمات الغذائية وكراتين رمضان المهداة من البنك للأسر الأكثر احتياجاً، تمهيداً لتوزيعها على المستحقين، وذلك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ووزارة التضامن الاجتماعى لضمان وصول هذه المساهمات إلى مستحقيها.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أن إطلاق قوافل الخير لتقديم يد العون لمئات الآلاف من الأسر الأكثر احتياجاً، ومشاركتهم فرحة شهر رمضان الكريم، بهدف المساهمة فى دعم جهود الدولة لمد قاعدة الحماية الاجتماعية والوصول إلى أكبر عدد من أهالينا فى جميع أنحاء الجمهورية، بدءاً من المناطق المحرومة والنائية فى المحافظات الحدودية، وصولاً إلى أصغر قرية فى محافظات الصعيد والدلتا، مع التركيز على القرى المشمولة بمبادرة «حياة كريمة»، تفعيلاً لمبدأ التكافل الاجتماعى.