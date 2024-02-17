«تحيا مصر» يطلق قوافل «أبواب الخير» لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية

أطلق صندوق «تحيا مصر» للحماية الاجتماعية، قوافل مبادرة «أبواب الخير»؛ لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والوصول إليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

قافلة الخير ستجوب كل ربوع مصر

وأكد اللواء جمال راشد، محافظ الجيزة، أنه سعيد اليوم بتواجده ضمن احتفالية صندوق «تحيا مصر» في انطلاق قافلة الخير والتي ستجوب كل ربوع مصر، وهو ليس جديد على الصندوق في إطار تكليفات من القيادة السياسية بتكثيف الرعاية الاجتماعية للمصريين في كل المناطق.

وأوضح محافظ الجيزة، أن صندوق تحيا مصر يقوم بدور كبير في توصيل هذه المساعدات للأسر الأولى بالرعاية من الشعب المصري.

ومن جانبه، شدد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن المجتمع المدني يتمثل في مؤسسة الأورمان ومصر الخير وسائر المؤسسات الأهلية والتي تشارك في هذه المبادرة تحت راية «تحيا مصر»، وهو شعار في قلوب المصريين يظهر فعل الخير.