وفاة لبنانية متأثرة بجراحها بعد غارة إسرائيلية

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية وفاة سيدة لبنانية، مساء اليوم السبت، متأثرة بجراحها نتيجة غارة نفذتها قبل أيام مُسيرة إسرائيلية على بلدة يارين (بالجنوب)، ما رفع إجمالي القتلى من المدنيين إلى 67 منذ 8 أكتوبر 2023.

ففي 2 أبريل الجاري، أفادت الوكالة بأن الطيران الإسرائيلي المُسيَّر أغار على بلدة «يارين»، مستهدفًا أحد المنازل، حيث أصيبت السيدة (ع.ع) بجروح بليغة نُقلت على أثرها إلى أحد مستشفيات مدينة صور.

بيان لحزب الله

فيما أصدر حزب الله بيانًا أوضح فيه إسقاط طائرة مُسيَّرة إسرائيلية مسلحة من نوع «هرمز 450» فوق الأراضي اللبنانية.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يوم السبت السابع من أكتوبر 2023 بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى؛ ردًا على ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وسقط حتى الآن أكثر من 33 ألف شهيد فلسطيني أغلبهم من الأطفال والسيدات.