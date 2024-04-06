مسلسل الحشاشين الحلقة 27.. حسن الصباح يستيقظ من حلم قتل ابنه

شهد مسلسل الحشاشين الحلقة 27، العديد من المفاجآت والأحداث، بعد النهاية التي شهدتها الحلقة السابقة، وهي دفع برزيك أميد «سامح الشيخ»، نجل حسن الصباح، من أعلى سور قلعة آلموت، لكن يتبين أن حسن الصباح يحلم ثم يستيقظ فجأة ويذهب ليطمئن على ابنه ويجده بخير.

الحلقة 27 من مسلسل الحشاشين

ويوجه حسن الصباح بعض النصائح إلى نجله الهادي، بعدما أعلنه خليفة وأماما من بعده، ويطلب منه أن لا يثق في برزك أميد، وأن يظل قريبا منه دائما ضمن أحداث الحلقة 27 من مسلسل الحشاشين، ثم يكلفه حسن الصباح بمهمة كتابة كتاب يحمل رحلته وسيرته من البداية إلى ما وصل له.

على الجانب الآخر، يوجد يحيى برفقة زوجته نورهان، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 27، ويشعر بسعادة شديدة عندما تخبره زوجته بحملها، ويقرر أن يسمي المولود على اسم والده، ويتمنى أن يصير فارسا ومقاتلا شجاعا، لكن نورهان ترفض بسبب خوفها عليه.

حسن الصباح يستدعي برزك أميد

ثم يستدعى حسن الصباح برزك أميد، ويخبره بالحلم الذي رأه، ويقول له إذ أصاب نجله الهادي أدنى مكروه يعتبره هو المذنب ويتوعده بعدم رحمته: «الهادي حياته أمانة في رقبتك، حلمت بيك بتقتله من فوق سور القلعة، الهادي لو حصله أي حاجة أنا مش هرحمك».