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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 27 على قناة DMC

كتب:

نورهان نصرالله
03:02 م | السبت 06 أبريل 2024
مشهد من مسلسل الحشاشين

مشهد من مسلسل الحشاشين

تتيح شبكة قنوات DMC لجمهورها في موسم الدراما الرمضانية، موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 27، خلال 4 مواعيد مختلفة على مدار اليوم، حتى يتمكن متابعي الملحمة التاريخية التي تحمل توقيع المخرج بيتر ميمي، من مشاهداتها في الوقت المناسب لهم، بعد موعد عرضها الأصلي.

ويبدأ موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 27، بعد مواعيد العرض الرئيسية، على قناة DMC  في تمام الساعة 9:15 مساءً، ثم تعرض للمرة الثانية على قناة DMC دراما الساعة 11 مساءً.

مسلسل الحشاشين الحلقة 27 

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 27

ويبدأ موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 27 في تمام الساعة 1:45 من صباح اليوم التالي، بينما تتيح القناة لجمهورها إعادة ثانية في تمام الساعة 4:15 عصرًا، أمّا الإعادة على قناة DMC دراما، فتبدأ الساعة 6:30 صباحًا، بجانب إعادة ثانية الساعة 1:30 ظهرًا.

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بقلم نورهان نصرالله