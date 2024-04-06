رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مسلسل الحشاشين الحلقة 27.. هل يكتشف حسن الصباح خيانة برزك أميد؟

كتب:

نورهان نصرالله
09:06 ص | السبت 06 أبريل 2024
مشهد من مسلسل الحشاشين

مشهد من مسلسل الحشاشين

حالة من الغموض تحيط بأحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 27، فيما ينتظر الجمهور عرض الحلقة الجديدة من المسلسل؛ لمعرفة تكملة الأحداث التي توقفت عندها الحلقة الماضية من الملحمة التاريخية، بعدما دفع القائد برزك أميد (سامي الشيخ) الهادي نجل حسن الصباح (عمر زريق) من أعلى قلعة آلموت، عقب قيام والد بإعلانه خليفة من بعده.

ومن المقرر أن تكشف أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 27، عما سيحدث بعدما يعلم حسن الصباح (كريم عبد العزيز) بوفاة نجله الهادي، وهل سيعرف أن برزك أميد وراء قتل نجله، أم هناك سيناريو جديد سيفاجئ الكاتب عبد الرحيم كمال الجمهور به الجمهور في الحلقة المقبلة من المسلسل؟

مسلسل الحشاشين الحلقة 27

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 27

ويتمكن جمهور مسلسل الحشاشين الحلقة 27 من مشاهدة الحلقة قبل موعد عرضها التلفزيوني على منصة WATCH IT، وذلك في تمام الساعة 7:15 مساءً، بينما تعرض الحلقة على قناة DMC في تمام الساعة 9:15 مساءً، بالإضافة إلى عرض ثان على قناة DMC دراما الساعة 11 مساءً.

اقرأ المزيد:

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 27

بعدما تحدث عنه في مسلسل الحشاشين الحلقة 26.. ما شكل قبر عمر الخيام؟

ملخص الحلقة 26 مسلسل الحشاشين.. برزك أميد يدفع الهادي من أعلى القلعة

مسلسل الحشاشين الحلقة 26.. حسن الصباح يختار وريثا جديدا للقلعة

مسلسل الحشاشين الحلقة 26.. برزك يدير شؤون القلعة والصباح يستعد للعودة
بقلم نورهان نصرالله