مسلسل الحشاشين الحلقة 27.. هل يكتشف حسن الصباح خيانة برزك أميد؟

حالة من الغموض تحيط بأحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 27، فيما ينتظر الجمهور عرض الحلقة الجديدة من المسلسل؛ لمعرفة تكملة الأحداث التي توقفت عندها الحلقة الماضية من الملحمة التاريخية، بعدما دفع القائد برزك أميد (سامي الشيخ) الهادي نجل حسن الصباح (عمر زريق) من أعلى قلعة آلموت، عقب قيام والد بإعلانه خليفة من بعده.

ومن المقرر أن تكشف أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 27، عما سيحدث بعدما يعلم حسن الصباح (كريم عبد العزيز) بوفاة نجله الهادي، وهل سيعرف أن برزك أميد وراء قتل نجله، أم هناك سيناريو جديد سيفاجئ الكاتب عبد الرحيم كمال الجمهور به الجمهور في الحلقة المقبلة من المسلسل؟

مسلسل الحشاشين الحلقة 27

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 27

ويتمكن جمهور مسلسل الحشاشين الحلقة 27 من مشاهدة الحلقة قبل موعد عرضها التلفزيوني على منصة WATCH IT، وذلك في تمام الساعة 7:15 مساءً، بينما تعرض الحلقة على قناة DMC في تمام الساعة 9:15 مساءً، بالإضافة إلى عرض ثان على قناة DMC دراما الساعة 11 مساءً.