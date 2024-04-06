مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 12.. موظف المستشفى ينصب على آسر ياسين‏

تتصاعد الأحداث في مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 12، فاستمرار بحث ‏آسر ياسين «مروان»، عن ابنه الحقيقي الذي تبدل في المستشفى أثناء ولادته، يجعله ‏فريسة سهلة أمام الجميع، يتعرض إثرها لمشكلات هائلة، فبعدما تعرض ‏للضرب المبرح في الحلقات السابقة على يد طليق الممرضة زينب، يستغل أحد ‏موظفي المستشفى، حاجته في الوصول لابنه الحقيقي وينصب عليه.‏

استغلال موظف المستشفى لمروان

ورسم موظف المستشفى، خطة بمساعدة ابن شقيقته «محمود» مستغلا سعي آسر ‏ياسين «مروان» في الوصول لابنه الحقيقي من أجل الحصول على أموال طائلة من ‏وراء هذا الأمر، لكنه في نهاية الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار يكشف ‏الخطة، ويهدده مروان بالسجن، ليتراجع الموظف عن فعلته، ويخبره بمكان كبيرة ‏الممرضين سحر وقت ولادة ابنه عمر.‏

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار

أما عن موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار على قناة‎ DMC ‎ اليوم، فتعرض ‏الساعة الـ6:15 مساءً، بالتزامن مع عرضها على منصة‎ Watch it.‎

وموعد إعادة عرض الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار، يأتي الساعة 5 صباحًا، ‏والساعة 2 ظهرًا‎ ‎