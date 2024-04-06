مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 12.. موظف المستشفى ينصب على آسر ياسين
كتب:
يارا أشرف
10:13 م | السبت 06 أبريل 2024
مروان
تتصاعد الأحداث في مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 12، فاستمرار بحث آسر ياسين «مروان»، عن ابنه الحقيقي الذي تبدل في المستشفى أثناء ولادته، يجعله فريسة سهلة أمام الجميع، يتعرض إثرها لمشكلات هائلة، فبعدما تعرض للضرب المبرح في الحلقات السابقة على يد طليق الممرضة زينب، يستغل أحد موظفي المستشفى، حاجته في الوصول لابنه الحقيقي وينصب عليه.
استغلال موظف المستشفى لمروان
ورسم موظف المستشفى، خطة بمساعدة ابن شقيقته «محمود» مستغلا سعي آسر ياسين «مروان» في الوصول لابنه الحقيقي من أجل الحصول على أموال طائلة من وراء هذا الأمر، لكنه في نهاية الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار يكشف الخطة، ويهدده مروان بالسجن، ليتراجع الموظف عن فعلته، ويخبره بمكان كبيرة الممرضين سحر وقت ولادة ابنه عمر.
موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار
أما عن موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC اليوم، فتعرض الساعة الـ6:15 مساءً، بالتزامن مع عرضها على منصة Watch it.
وموعد إعادة عرض الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار، يأتي الساعة 5 صباحًا، والساعة 2 ظهرًا