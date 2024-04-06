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دراما المتحدة

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 12.. آسر ياسين يتورط في أزمة جديدة

كتب:

منتصر سليمان
09:10 ص | السبت 06 أبريل 2024
مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار

حققت الحلقات الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وينتظر الكثيرون عرض الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار.

الحلقة 12 مسلسل بدون سابق إنذار

ويأتي موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد على قناة DMC اليوم الساعة 6:15 مساءً، في نفس وقت عرض الحلقة أيضًا عبر منصة Watch it.

بينما يأتي موعد إعادة الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد على قناة DMC، الساعة 6:15 مساءً، والساعة 5 صباحًا.

وحول كواليس الحلقة 11 من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، فقد شهدت مشكلة جديدة وهى تورط «مروان» في أزمة، أثناء قيامه بالبحث عن نجله.

دفع «مروان» الكثير من الأموال للشخص الذى أدعى أنه يمتلك معلومات تمكنه من الوصول لابنه، ولكن في نهاية الحلقة تبين عكس ذلك.

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