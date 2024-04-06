مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 12.. آسر ياسين يتورط في أزمة جديدة

حققت الحلقات الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وينتظر الكثيرون عرض الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار.

الحلقة 12 مسلسل بدون سابق إنذار

ويأتي موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد على قناة DMC اليوم الساعة 6:15 مساءً، في نفس وقت عرض الحلقة أيضًا عبر منصة Watch it.

بينما يأتي موعد إعادة الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد على قناة DMC، الساعة 6:15 مساءً، والساعة 5 صباحًا.

وحول كواليس الحلقة 11 من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، فقد شهدت مشكلة جديدة وهى تورط «مروان» في أزمة، أثناء قيامه بالبحث عن نجله.

دفع «مروان» الكثير من الأموال للشخص الذى أدعى أنه يمتلك معلومات تمكنه من الوصول لابنه، ولكن في نهاية الحلقة تبين عكس ذلك.