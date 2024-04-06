مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 12.. مكالمة تعيد الأمل لعائشة في عودة ابنها

تواصل قناة DMC عرض حلقات مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، والذي يدور في سياق قصة اجتماعية مشوقة، تتوالى الأحداث المثيرة فيها تباعًا، فيما ينتظر الجمهور عرض الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC.

الحلقة 12 مسلسل بدون سابق إنذار

وتعرض قناة DMC مسلسل بدون سابق إنذار، اليوم في تمام الساعة الـ6:15 مساءً، بالتزامن مع عرضها على منصة Watch it.

موعد إعادة الحلقة 12 مسلسل بدون سابق إنذار

أمّا عن موعد إعادة الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار، فتعاد في تمام الساعة 5 صباحًا، والساعة 2 ظهرًا.

يشارك في مسلسل بدون سابق إنذار عددًا من النجوم وهم آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونبيل الحلفاوي، ونهال عنبر، وأحمد خالد صالح، والعمل من إخراج هاني خليفة، ومن تأليف ألمى كفارنة.

مع بداية عرض الحلقة 11 من مسلسل بدون سابق إنذار، بدأت تتواصل الأحداث المثيرة بقيام عائشة بن أحمد بكتابة بوستات على السوشيال ميديا، تبحث خلالها عن ابنها الحقيقي، لتفاجأ بأحد الأشخاص يهاتفها ويبلغها بأنه يمتلك معلومات عن استبدال نجلها، ليعود إليها الأمل من جديد في إمكانية عودة الابن الحقيقي لها، وتوجهات مع آسر ياسين والتقت بذلك الشخص.