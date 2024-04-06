جذبت الحلقات الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار، بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، الذي يعرض على قناة DMC، الجمهور لمتابعة باقي الحلقات، فيما ينتظر المشاهدون عرض الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC اليوم.

الحلقة 12 مسلسل بدون سابق إنذار

أما عن موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC اليوم، فتعرض الساعة الـ6:15 مساءً، بالتزامن مع عرضها على منصة Watch it.

إعادة الحلقة 12 مسلسل بدون سابق إنذار

وعن موعد إعادة الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار، يأتي الساعة 5 صباحًا، والساعة 2 ظهرًا.

مسلسل بدون سابق إنذار يجمع عددا كبيرا من النجوم، وهم آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونبيل الحلفاوي، ونهال عنبر، وأحمد خالد صالح، والعمل من إخراج هاني خليفة، ومن تأليف ألمى كفارنة.

مسلسل بدون سابق إنذار ضمن مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان، ويتناول قصة اجتماعية مشوقة، حول زوجين يعيشان حياة هانئة مع ابنيهما الوحيد، ولكن تشتد الأمور حينما يتعرض ابنهما لإصابة بالسرطان في الدم، ومن هنا تبدأ رحلة الزوجين بالبحث عن متبرع مناسب لنجلهما.