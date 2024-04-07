ضوابط الحصول على كبائن في شاطئ ستانلي بالإسكندرية.. اعرف المواعيد

مع اعتدال الجو نسبيا، تتجه الأنظار نحو مدينة الإسكندرية بالتحديد إلى شواطئها لقضاء أوقات مميزة، على رأسها شاطئ ستانلي الشهير الذي يتميز بوجود كبائن يتم الانتفاع بها خلال فصل الصيف، فهي أشبه بشاليهات الساحل الشمالي.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل وخطوات التقديم على الانتفاع بكابينة من كبائن شاطئ ستانلي الشهير بالإسكندرية، بحسب ما أعلنته محافظة الإسكندرية من قبل الإدارة العامة للشؤون المالية «إدارة التعاقدات» بشأن طرح 173 كابينة عن طريق المزايدات.

مواعيد الانتفاع بكبائن شاطئ ستانلي بالإسكندرية

تقسم عمليات الانتفاع بكبائن شاطئ ستانلي في الإسكندرية على جلستين وفقا للتالي:

- جلسة يوم الأحد 2024/4/7: تتم عملية حق الانتفاع بعدد 64 كابينة بشاطئ ستانلي بنطاق حي شرق.

- جلسة يوم الثلاثاء 2024/4/16: تتم عملية حق الانتفاع بعدد 109 كبائن بشاطئ ستانلي بنطاق حي شرق.

ضوابط الانتفاع بكبائن شاطئ ستانلي بالإسكندرية

- يسدد التأمين النهائي بنسبة 10% من إجمالي قيمة التعاقد لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات.

- آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر مساءً بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية.