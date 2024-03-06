شاطئ ستانلي.. من أشهر أماكن الإفطار في رمضان بالإسكندرية

أيام قليلة وينطلق شهر رمضان المبارك، ومعه يحتاج المواطنون إلى أماكن مميزة للتجمع سويا رفقة العائلة والأصدقاء من أجل تناول الإفطار، ويبرز شاطئ ستانلي في الإسكندرية كونه من أجملها، كما أن سعر دخوله بسيط.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل إفطار رمضان في شاطئ ستانلي بحسب ما كشفته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.

مميزات إفطار رمضان في شاطئ ستانلي بالإسكندرية

يعد شاطئ ستانلي أكثر الشواطئ شهرة وإقبالًا من المواطنين إذ أنه قبلة أبناء عروس البحر المتوسط أو الوافدين عليها، بالتحديد في شهر رمضان المبارك للإفطار على رماله فما السبب؟

يؤكد الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إفطار رمضان على شواطئ الإسكندرية بشكل عام وشاطئ ستانلي بشكل خاص يكون نتيجة للطبيعة الجميلة أثناء وقت الغروب وهو ما يفتح الشهية أكثر وأكثر.

3 أسباب تشجعك على الإفطار في شاطئ ستانلي

وأشار إلى أن شاطئ ستانلي يعد مكانا مميزا للإفطار لعدة أسباب وهي كالتالي:

- وجود مكان مخصص للعائلات.

- مكان رائع لالتقاط الصور وصنع الذكريات وتوزيع الإنارة يساعد

- منظر البحر مع كوبرى ستانلي العريق رائع للاسترخاء والتأمل.

سعر دخول شاطئ ستانلي

وأوضح أن شاطئ ستانلي يصنف ضمن فئة الشواطئ السياحية وسعر تذكرة الدخول إليه 25 جنيها تشمل الحصول على كرسي وشمسية واستعمال دورة المياه وغرفة تغير الملابس.