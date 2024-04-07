أوضحت هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأحد 7-4-2024، بالتزامن مع استمرار حالة الطوارئ في جميع مساجد المحافظة، وقرب حلول عيد الفطر المبارك الذي يفصلنا عنه يومين فقط وذلك بعد استطلاع دار الإفتاء المصرية لهلال شوال.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأحد 7-4-2024

وكشفت هيئة المساحة المصرية، أنّ موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأحد 7-4-2024، في تمام الساعة الرابعة و3 دقائق صباحًا.

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، يحين موعد السحور اليوم الأحد 7-4-2024، في تمام الساعة الواحدة و43 دقيقة صباحًا، فيما يحين موعد الإمساك في تمام الساعة الثالثة و43 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم

ويحين موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم الأحد 7-4-2024، في تمام الساعة الرابعة و18 دقيقة صباحًا، بحسب إمساكية شهر رمضان المبارك.

وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأزهر في محافظة الإسماعيلية، إنّ جميع المساجد لا زالت توفر إمامًا لكل مسجد خاصة المساجد الكبرى في الأحياء والمراكز والقرى.

عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 7-4-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، أنّ عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 7-4-2024 في الإسماعيلية يصل إلى 14 ساعة و31 دقيقة.