تحدد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تونس، يوميًا مواقيت فروض الصلوات الخمس بشهر رمضان المبارك، ليعرف المقيمين أو المغتربين، مواعيد السحور والإفطار، فضلا عن تنظيم اليوم، والزيادة من الطاعات الدينية.

ويستعرض «الوطن» في الفقرات التالية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس بشهر رمضان المبارك، لعام 1445هـ.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم السبت 6-4-2024

تختلف التوقيتات من منطقة لآخرى، ولكن يمكن التعرف على مواعيد الصلوات الخمس في محافظة صفاقس، فيما يلي:

أذان الفجر 4:30 صباحًا.

الشروق 5:57 صباحًا.

الظهر 12:19 مساءً.

العصر 3:55 مساءً.

المغرب 6:42 مساءً.

العشاء 8:9 مساءً.

موعد أذان الفجر في تونس اليوم السبت 6-4-2024

يرفع أذان الفجر في أكثر من معاد مختلف، يمكن رصد بعض المحافظات، كالآتي:

يرفع أذان الفجر ليصوم بعدها المقيمين في تونس بمحافظة صفاقس، في تمام الساعة 4:30 صباحًا، بينما في أريانة يكون الساعة 4:24 صباحًا.

موعد أذان الظهر في تونس اليوم السبت 6-4-2024

ويكون موعد رفع أذان الظهر في صفاقس في تمام الساعة 12:19 مساء، وفي أريانة بتمام الساعة 12:22 مساءً.

موعد أذان العصر في تونس اليوم السبت 6-4-2024

بينما يكون موعد أذان العصر بمحافظة صفاقس في تمام الساعة 3:55 مساء، ويكون الأذان للعصر أريانة في تمام الساعة 3:59 مساءً.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم السبت 6-4-2024

يؤذن لصلاة المغرب في صفاقس ليبدأ المسلمون تناول وجبة الإفطار، في تمام الساعة 6:42 مساءً، بينما تؤذن في تونس بتمام الساعة 6:40 مساءً.

عدد ساعات الصيام في تونس اليوم السبت 6-4-2024

وتعد عدد ساعات الصيام في تونس نحو 14 ساعة و17 دقائق، ويختلف ذلك حسب المنطقة.