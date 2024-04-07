مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأحد 7-4-2024
كتب:
نظيمة البحرواي
12:31 ص | الأحد 07 أبريل 2024
مواقيت الصلاة
مع حلول اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان الكريم، يتطلع الصائمون إلى معرفة مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأحد 7-4-2024، لأداء الفرائض في مواعيدها، خاصة المغرب والفجر، فضلًا عن تأدية صلاة التهجد في المساجد.
وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية اليوم الأحد 7-4-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة، وهي كالتالي:
مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأحد 7-4-2024
يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأحد 7-4-2024، في تمام الساعة 4:6 دقائق صباحًا، فيما يحين الشروق في تمام الساعة 5:35 دقيقة صباحًا.
موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الأحد 7-4-2024
يحين موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الأحد 7-4-2024 في تمام الساعة 11:56 صباحًا.
موعد أذان العصر في الشرقية اليوم السبت 6-4-2024
أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الأحد 7-4-2024، فيحل في تمام الساعة 3:30 دقيقة مساءً.
موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 6-4-2024
ويحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأحد 7-4-2024، في تمام الساعة 6:17 دقيقة مساءً.
موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم السبت 6-4-2024
ويحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الأحد 7-4-2024 في الساعة 7:37 دقيقة مساءً، ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و 31 دقيقة.