تختلف مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم السبت 6-4-2024، الموافق السابع والعشرين من شهر الصيام، وسابع أيام العشر الأواخر من رمضان، فتأتي بعض مواعيد الصلاة مبكرًا بينما تحل مواعيد أخرى متأخرة بمقدار دقائق معدودة.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن مواقيت الصلاة الفيوم اليوم السبت 6-4-2024، الموافق السابع والعشرين من شهر الصيام، وعدد ساعات الصيام، فضلًا عن مواقيت السحور والإمساك، وموعد شروق الشمس في الفيوم اليوم.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم

وتختلف مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم مقارنةً بالأمس، إذ يأتي موعد أذان الفجر وشروق الشمس، ومواقيت السحور والإمساك تأتي مبكرًا بمقدار دقيقة عن الأمس، فيما يأتي موعد أذان المغرب وكذلك العشاء متأخرين بمقدار دقيقة، ويزداد عدد ساعات الصيام دقيقة واحدة أيضًا.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم السبت 6-4-2024

ووفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024، فأنّ مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم السبت 6-4-2024 الموافق سابع أيام العشر الأواخر من شهر رمضان، والتي من المتوقع أن تكون ليلة القدر، تأتي كما يلي:

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم السبت 6-4-2024.. يحل في تمام الساعة 4:12 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم السبت 6-4-2024.. يحل في تمام الساعة 11:59 صباحًا.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم السبت 6-4-2024.. يحل في تمام الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم السبت 6-4-2024.. يحل في تمام الساعة 6:18 مساءً.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم السبت 6-4-2024.. يحل في تمام الساعة 7:37 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم السبت 6-4-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم السبت 6-4-2024 الموافق السابع والعشرين من رمضان نحو 14 ساعة و26 دقيقة، بينما يبدأ وقت السحور في تمام الساعة 1:52 بعد منتصف الليل وحتى الساعة 3:52 صباحًا، فيما يأتي موعد الشروق اليوم في الفيوم بتمام الساعة 5:40 صباحًا.