التحالف الوطني: حفل إفطار جماعي لـ300 طفل يتيم وتوزيع 9 رحلات عمرة بمطروح

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة مطروح، حفل إفطار جماعي للأطفال الأيتام و«القادرون باختلاف» بالمحافظة، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والنائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، وشريف حليو، منسق عام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة مطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات بالمحافظة، والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف والأب جاروجب عن كنيسة مطروح.

300 طفل في حفل إفطار التحالف الوطني

وشهد حفل إفطار التحالف الوطني، اليوم، نحو 300 طفل يتيم تم اختيارهم من خلال مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الأيتام والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، وكذلك الأطفال القادرون باختلاف والذي جري اختيارهم من خلال مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وتضمنت فعاليات حفل الإفطار للأطفال الأيتام وذوى الهمم بمطروح إضفاء البهجة مع عمل رسومات على الوجه وتوزيع بلالين على الأطفال، بالإضافة إلى التنورة، وأناشيد وأغاني دينية لكورال أطفال ذوى الهمم بمكتبة مصر العامة مع فرحة الأطفال وأسرهم.

توزيع 9 رحلات عمرة على الأطفال في مطروح

وأهدى التحالف الوطني 9 رحلات عمرة لعدد من الأطفال المشاركين في كورال مكتبة مصر العامة، وفى نهاية الاحتفالية تم توزيع هدايا وكحك العيد على الأطفال وأسرهم.

هدايا للأسر الأولى بالرعاية

ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي في حفل الإفطار التنورة وجهوده خلال المشاركة المجتمعية الفاعلة لخدمة أهالي مطروح مع ما يقدمه من خدمات إنسانية ومجتمعية منها هدايا للأسر الأولى بالرعاية وتوزيع كراتين مواد غذائية خلال شهر رمضان الكريم، وتنظيم احتفالية إفطار للأطفال الأيتام وذوى الهمم بالمحافظة.