التحالف الوطني يحتفل بيوم اليتيم وسط رواد المائدة الرمضانية بالوراق

نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي والمصرية للاتصالات «we» احتفالية خاصة بمناسبة يوم اليتيم فى الاول من ابريل من كل عام بمشاركة أكثر من 700 طفل يتيم من أبناء محافظة الجيزة.

وجرى تنظيم الاحتفالية داخل موقع المائدة الرمضانية اليومية التي تنفذها المصرية للاتصالات وصناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتستضيف فيها الأسر الأولى بالرعاية بمنطقة الوراق بالجيزة ضمن فعاليات مبادرة «دائما على بالي» على مدار أيام الشهر الكريم، وتضمنت فقرات فنية وترفيهية متعددة وإفطارا رمضانيا بهدف إدخال الفرحة علي الاأطفال الأيتام والأسر الأولى بالرعاية.

حضر الاحتفالية الدكتورة هند عبدالحليم نائبة محافظ الجيزة، ونجلاء نصير رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات، وهاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالجيزة.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

وفي لقائها بحضور احتفالية يوم اليتيم من الأطفال وفريق التنظيم والمتطوعين من المصرية للاتصالات وصناع الخير، أكدت نائب محافظ الجيزة ترحيب المحافظة بجهود المؤسسات الاقتصادية الكبرى، من خلال مسؤوليتها المجتمعية متمثلةً بالشركة المصرية للاتصالات في دعم الشرائح الأولى بالرعاية، خاصةً الأيتام في أنحاء المحافظة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية.

وأشارت إلى حرص الجهاز التنفيذي للمحافظة على تذليل كل الصعوبات أمام كل جهد جاد لدعم شرائح الأيتام والأسر الأولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقا لخطط العمل التي يقوم على تنفيذها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وخلال تفقدها للمائدة الرمضانية، أشادت نائبة المحافظ بجودة الخدمة المقدمة لرواد المائدة، معبرة عن شكرها لفريق العمل علي جهوده لخروج المائدة بالشكل المشرف.

احتفالية يوم اليتيم

وأكد هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن احتفالية يوم اليتيم تم فيها استضافة أكثر من 700 من الأطفال الأيتام أبناء محافظة الجيزة و500 من أهالي الوراق، وأن مبادرة «دايما على بالى» أطلقتها المصرية للاتصالات WE بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، من بينها مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مع بداية شهر رمضان المعظم، وتستمر بعملها لحين الانتهاء من توزيع 150 ألف كرتونة مواد غذائية على 150 ألف أسرة، وذلك لتأمين الاحتياجات الغذائية الضرورية خلال أيام الشهر الكريم.

وأشار إلى أن تعاون صناع الخير مع المصرية للاتصالات يتواصل لتقديم الدعم للعديد من الأسر المصرية في محافظات الجمهورية المختلفة، حيث نجحت الشركة بالتعاون مع المؤسسة في توصيل العديد من الخدمات المتميزة للأهالي في جميع محافظات مصر في القرى والنجوع، مضيفا أن فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها انطلقوا فى تنفيذ المبادرة، يسابقون الزمن لتوصيل المساعدات للأسر الأولى بالرعاية فى منازلهم خلال أيام الشهر الكريم لتحقيق هدفين أساسيين، أولهما الحفاظ على كرامة المتلقي من خلال الجمع بين ادخال الفرحة على قلبه والبعد عن اي مظهر يسئ إليه، والهدف الثانى هو التحقق من طبيعة المستفيدين كونهم مستحقين بشكل فعلي ضمانا لوصول الكراتين إلى مستحقيها الفعليين دون غيرهم كل ذلك بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الصغيرة وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي .