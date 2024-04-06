«التحالف الوطني» يواصل ملحمة الدعم والإغاثة للأشقاء في فلسطين

تواصل الدولة المصرية دورها في قيادة الجهود الدولية لنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان قطاع غزة وكذلك كمعبر لإجلاء مزدوجي الجنسية واستقبال الجرحى والمصابين من سكان غزة، إلى جانب الدور الرئيسي الذي تلعبه في إدخال المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة بشكل يومي، في إطار مد جسر بري من المساعدات.

وأكد هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صُناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تصريح لـ«الوطن»، أن المؤسسة مستمرة في مواصلة دعمها لتقديم المساعدات تحت مظلة التحالف، حيث تجهز الآن لمشاركة كبيرة في أولى القوافل التي سيقدمها التحالف إلى قطاع غزة استئنافًا للقوافل التي تم إرسالها مؤخرًا بالتزامن مع شهر رمضان، مع استمرار معاناة الأشقاء في قطاع غزة وتضاعف هذه المعاناة.

مساعدات طبية وغذائية

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن القافلة الجديدة من المساعدات تتضمن كمية كبيرة من المساعدات العينية والمتعددة، وتشتمل على الدقيق، الأرز، المكرونة، بالإضافة إلى كميات من المواد الغذائية ومساعدات طبية متنوعة.

وأوضح هاني عبدالفتاح أن هناك عددًا كبيرًا من الجمعيات القاعدية في القرى، تساهم مع صُناع الخير في التجهيز، إذ تقوم بدور مهم في إتاحة الفرصة للأهالي الذين يريدون التبرع لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

إطلاق أكبر قافلة إغاثية

ووفقًا لآخر الإحصائيات الرسمية، قدمت مصر 87% من إجمالى المساعدات التي دخلت إلى غزة مقدمة من الدولة المصرية أو مؤسسات المجتمع المدني بها، ووصل حجم الأدوية والمستلزمات الطبية التي أدخلتها مصر لقطاع غزة منذ بدء العدوان 10 آلاف و868 طنًا، قدَّم الهلال الأحمر والتحالف الوطني، وحياة كريمة معظم تلك المساعدات، إذ بلغ حجم الوقود الذي أدخلته مصر لقطاع غزة منذ بدء العدوان 10 آلاف و235 طنًا.

كما وصل حجم المساعدات التي أدخلتها مصر لقطاع غزة منذ بداية الأحداث وحتى الآن 123 سيارة إسعاف و43073 طن مواد إغاثة، بالإضافة إلى 129 ألفًا و329 طنًا من المواد الغذائية التي أدخلتها مصر لقطاع غزة منذ بدء العدوان، فيما دخل 26 ألفًا و364 طنًا من المياه من مصر لقطاع غزة منذ بدء العدوان وحتى الآن.

واستقبلت مصر 3706 مصابين منذ بداية العدوان على قطاع غزة، بالإضافة إلى 6071 من المرافقين والحالات الإنسانية منذ بداية العدوان على قطاع غزة، فيما استقبل مطار العريش 582 رحلة جوية تُقل مساعدات من دول العالم لقطاع غزة منذ بداية العدوان.

وبحسب ما أعلنه التحالف الوطني، أُطلقت أكبر قافلة إغاثية للتحالف بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، في إطار جهوده فى دعم ومساندة الأشقاء داخل غزة، بتنظيم قافلة شاحنات جديدة محملة تصل إلى 500 شاحنة محملة بواقع ما يزيد على 8 آلاف طن من المواد الغذائية والطبية والدوائية، فضلاً عن مستلزمات المعيشة التي تساعدهم على تحمل برودة الشتاء والظروف الصعبة تحت نيران القصف المستمر.