بحضور المحافظ و5000 مواطن.. أكبر مائدة إفطار جماعي في بورسعيد

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أكثر من 5000 من أهالي محافظة بورسعيد، الإفطار الرمضاني الذي نظمته محافظة بورسعيد داخل مركز شباب القابوطي بحي الضواحي، بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة وسمر موافي رئيس حي الضواحي.

إفطار جماعي في جو أسري

واصطف المواطنون لتناول الإفطار الجماعي الرمضاني في جو أسري، وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بمشاركة الأهالي الإفطار الذي نظمته محافظة بورسعيد، بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية بين جميع أطياف المجتمع البورسعيدي، وخلق أجواء أسرية تعكس الترابط والمحبة بين جميع أبناء المحافظة.

الترابط بين أبناء بورسعيد

ودعا محافظ بورسعيد أن يعم مصر الخير والرخاء، وأن يديم المحبة والترابط والوحدة بين أبناء المحافظة، مؤكدًا على أن تلك المناسبات تعمل على توطيد أواصر المحبة والتعاون بين فئات المجتمع.

وهنأ محافظ بورسعيد المواطنين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وحرص على التقاط العديد من الصور التذكارية مع المواطنين في جو أسري، وتحدّث حول التنمية التي جرت مؤخرًا ببورسعيد في العديد من المجالات.