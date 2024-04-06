أعلنت مديرية الأوقاف أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في بورسعيد 2024 ورفع حالة الطوارئ في جميع المساجد إلى الدرجة القصوى؛ لتعقيم وتطهير المساجد وساحات صلاة عيد الفطر المبارك، في مختلف أحياء بورسعيد، مع اقتراب حلول العيد وتستعرض «الوطن»، أماكن صلاة عيد الفطر في بورسعيد 2024.

ساحات صلاة عيد الفطر في بورسعيد 2024

وصرح الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد لـ«الوطن»، أنه جرى تجهيز أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في بورسعيد 2024 في بورسعيد، مُشيرًا إلى أن مديرية الأوقاف هي الجهة الوحيدة المنوط بها تجهيز المساجد لأداء الصلاة.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في بورسعيد 2024

وأعلن مدير أوقاف بورسعيد أن أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في بورسعيد، هي 11 ساحة تٌحيط بمساجد كبرى.

- ساحة مسجد السلام بحي الشرق.

- ساحة مسجد الشيخ زايد بالحي الإماراتي.

ساحة المسجد الكبير بمدينة بورفؤاد.

ساحة المعمورة بطرح البحر.

ساحة مسجد التوحيد بحي الزهور.

ساحة مسجد الرزاق بالزهور.

ساحة مسجد السيدة زينب ببنك الإسكان.

ساحة مسجد حمدي تمام علي الشاطئ بمنطقة السواحل.

ساحة مسجد الحسين بحي المناخ.

ساحة مسجد دار السلام بالتصنيع بحي الضواحي.

ساحة مسجد الشبان المسلمين.

وأكد مدير أوقاف بورسعيد أنه سيتم السماح بفتح المساجد والساحات قبل الصلاة بنصف ساعة، لاستقبال المصلين وأسرهم، وسط أجواء الفرحة بالعيد.

أمام وخطيب لأماكن ساحات صلاة عيد الفطر

كما تم تجهيز أمام وخطيب لجميع أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في بورسعيد 2024 بها وتجهيز آخر بديل تحسبا لأي طارئ لأي منهم، وتوفير مٌصليات للسيدات في أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في بورسعيد 2024، لمنع تداخل الصفوف مع توفير واعظات معينات ومعتمدات من الأوقاف خلال أداء الصلاة.