محافظ بورسعيد يوجه بدراسة تطوير وإعادة تخطيط منطقة c6 بحي المناخ

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا لمناقشة ودراسة إمكانية تطوير وإعادة تخطيط منطقة c6 بنطاق حي المناخ، في إطار الطفرة التنموية التي تشهدها بورسعيد في كل المجالات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور منصور بكري السكرتير العام، والمهندس عماد البرشه وكيل وزارة الإسكان ببوسعيد، والعميد نعمان علي رئيس حي المناخ، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة، والجهات المختصة.

خطة التنمية المستدامة لبورسعيد

واستعرض محافظ بورسعيد، إمكانية تطوير المنطقة وإعادة تخطيطها بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة بالمنطقة، وإعادة تنميطها بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد على الأصعدة كافة، ووجه محافظ بورسعيد بالبدء في الحصر الميداني بواسطة الجهات المختصة من المحافظة، ووضع دراسة لإمكانية تخطيط المنطقة وحصر ومراجعة الكيانات الموجودة بها.

لجنة لمتابعة مستجدات العمل

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة تختص بمتابعة مستجدات العمل أولًا بأول، برئاسة محافظ بورسعيد وعضوية نائب المحافظ والسكرتير العام، والجهات المختصة من الإسكان و المشروعات والتعاون الإنتاجي والأملاك وحماية أملاك الدولة والمساحة والشؤون القانونية، مشددا على التنسيق بين كل الجهات لسرعة إنجاز الأعمال وفقا للمواعيد الزمنية المقررة.